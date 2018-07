Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Un ultime hommage à Simone Veil a débuté dimanche matin au Panthéon à Paris. Cette figure de la vie politique française et européenne, survivante des camps nazis, y reposera désormais, avec son mari, au milieu des grands noms de l'Histoire de France.

Peu avant 10h30, les cercueils de Simone et Antoine Veil ont quitté le Mémorial de la Shoah où les Français ont rendu hommage à l'ancienne déportée durant 48 heures.

Sous les applaudissements d'anonymes, ils ont rejoint une place où, posés sur des catafalques, ils devaient remonter lentement jusqu'au Panthéon sur un long tapis bleu, la couleur symbole de "la Paix, l'entente entre les peuples et, bien sûr, l'Europe", selon l'Élysée qui supervise la cérémonie.

Sur le parcours, plusieurs femmes portaient des t-shirts barrés d'un "Merci Simone", a constaté une journaliste de l'AFP. "Elle a brisé tous les plafonds de verre, celui de la place des femmes dans la société, mais aussi celui de l'extermination des juifs: c'était un tabou qu'elle a brisé", a expliqué un badaud devant le Mémorial, Bernard Greensfeld. "Elle n'entre pas au Panthéon en tant que victime de la Shoah, mais comme quelqu'un qui a vaincu cette horreur, et c'est pour ça qu'elle est dans le coeur des gens", a-t-il encore estimé.

Anciens présidents présents

A 11h30, le président français Emmanuel Macron devait prononcer un discours sur le parvis du Panthéon, dont la façade monumentale est ornée des drapeaux français et européen et d'une immense photo de Simone et Antoine Veil. Puis, après une Marseillaise chantée par Barbara Hendricks, les deux cercueils entreront au Panthéon en présence de la famille et du président.

Outre les nombreux anonymes présents aux abords, un millier de personnalités ont été invitées, dont les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande. "Simone Veil est d'abord pour moi l'héroïne du XXème siècle", a déclaré Nicolas Sarkozy au Journal du dimanche. "Elle ne cédait pas sur ses valeurs. Elle pouvait tolérer des désaccords, mais elle ne supportait ni la lâcheté, ni l'hypocrisie, ni le mensonge", selon lui.

Simone Veil entre au Panthéon un an après son décès, le 30 juin 2017 à l'âge de 89 ans, un délai extrêmement court par rapport aux 76 "grands hommes" qui l'ont précédée dans la nécropole laïque.

"Figure de la République"

"L'une des raisons de cette panthéonisation rapide est que Simone Veil est une figure transgénérationnelle dont les combats ont fabriqué l'époque", explique l'Élysée. De fait, la décision prise par le président Macron a été saluée quasi unanimement, les Français considérant Simone Veil comme "une figure de la République" qui transcende le clivage gauche-droite, selon la présidence.

