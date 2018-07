Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Vacances obligent, le tunnel du Gothard s'est retrouvé totalement engorgé de véhicules ce week-end. Tôt samedi matin, une colonne longue de 14 kilomètres bloquait l'entrée nord. L'embouteillage s'est formé vendredi matin déjà, a indiqué Viasuisse.

A ce moment-là, vers 07h00, les automobilistes devaient attendre 75 minutes. Le bouchon s'est en partie résorbé vendredi soir et ne s'étalait plus que sur trois kilomètres. Mais, à minuit, il atteignait à nouveau 7 km et avait doublé 4 heures plus tard.

Le temps d'attente était alors de deux heures et vingt minutes, a précisé la centrale d'informations routières. En cours de journée, la colonne de tôle s'est toutefois résorbée: elle était de 5 km à 17h00, en voie de résorption.

De nouveaux encombrements se sont formés dimanche: en milieu de journée, la file de voiture atteignait 10 km, avant de diminuer progressivement dans l'après-midi. Dans l'autre sens, un bouchon de 4 km a été signalé dimanche.

Viasuisse rappelle qu'il existe des itinéraires alternatifs pour se rendre vers le sud, notamment par le San Bernardino et les cols alpins du Simplon (VS), du Grand-Saint-Bernard (VS), d'Uri et de Berne.

Les aéroports de même n'ont pas chômé. Celui de Zurich-Kloten a vu passer 300'000 passagers de vendredi à dimanche, 100'000 par jour environ, a indiqué un porte-parole. Le record date de l'an dernier avec 108'040 personnes en une journée. A Genève-Cointrin, 114'900 passagers ont été enregistrés, un chiffre similaire à celui de l'an dernier.

