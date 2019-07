Les travaux de rénovation de la future Maison des artistes ont commencé à Givisiez (FR), avec une ouverture prévue à l'automne. Le site constituera le plus grand centre de création pluridisciplinaire du canton de Fribourg.

Le projet, porté par les créateurs eux-mêmes, vise à offrir des lieux de création offrant des loyers modérés, répondant à la pénurie de locaux adaptés dans le Grand Fribourg, ont indiqué lundi à Givisiez les promoteurs. Sur place, des ateliers, des studios de répétition, un espace de cotravail seront ainsi à disposition.

Au total, ce sont plus de 2000 mètres carrés de surfaces locatives qui seront proposés à des artistes professionnels. Les domaines d'activité touchent aussi bien le domaine des arts vivants, de la musique ou des arts visuels.

La coopérative Maison des artistes, qui est à l’origine du projet immobilier, s’est constituée en 2012 dans le but d’acquérir un bâtiment tout en recherchant des partenaires financiers. Elle a pu compter sur le soutien de ses 63 membres et de nombreux donateurs publics et privés.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Vous avez apprécié swissinfo? Dites-le-nous Sondage: clavier et main close up Donnez-nous votre avis