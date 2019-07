Le déménagement de l'Hôpital Riviera Chablais sur le site de Rennaz débutera le 28 octobre et durera quatre semaines (archives).

L’Hôpital Riviera-Chablais a définitivement arrêté son calendrier de déménagement. Le transfert à Rennaz débutera le 28 octobre et durera quatre semaines. Des portes ouvertes auront lieu les 31 août et 1er septembre après l'inauguration officielle du 29 août.

Comme annoncé en mars, la date de remise du bâtiment au maître d'ouvrage par l’entreprise générale Steiner SA est fixée au 30 septembre. L’Hôpital Riviera-Chablais (HRC) confirme mardi que les préparatifs dureront quatre semaines, ce qui porte le début du déménagement au 28 octobre, indique-t-il dans un communiqué.

Le transfert sera concentré sur quatre semaines. La première sera réservée aux services administratifs et logistiques. Les activités de soins aigus et les patients des cinq sites hospitaliers concernés déménageront progressivement les trois semaines suivantes. Ce sera tout d'abord Monthey, puis Montreux, Aigle, Vevey Providence et Vevey Samaritain, précise le communiqué.

