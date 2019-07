L'homme décédé à Goma est le deuxième cas d'Ebola enregistré dans ce grand centre urbain de l'est du pays, seize jours après un premier cas et un an après la déclaration de l'épidémie de fièvre hémorragique dans les régions rurales du Nord-Kivu et d'Ituri, dans l'est de la RDC (archives).

KEYSTONE/AP/JEROME DELAY

(sda-ats)