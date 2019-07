La boxe suisse pleure l'un de ses plus grands champions. Enrico Scacchia est, en effet, décédé à Berne à l'âge de 56 ans des suites d'un cancer.

Formé à l'école de Charly Bühler, Enrico Scacchia s'est affirmé comme un boxeur des plus spectaculaires avec son punch et sa faculté d'électriser les foules. Surnommé très vite Rocky, il a compté un palmarès de 41 victoires, dont 26 avant la limite, contre 3 nuls et 8 défaites.

Sa carrière aurait sans doute pris une tournure encore plus belle s'il avait remporté le Championnat d'Europe des super-welters qui l'avait opposé en novembre 1985 à Genève au Français Saïd Skouma. Battu par K.O. au 6e round d'un combat qui est resté dans les mémoires, Enrico Scacchia, poids moyen naturel, avait été poursuivi par une double malchance ce soir-là: celle de ne pas boxer dans sa catégorie et de croiser sur sa route un frappeur hors du commun.

En 1987, il devait bénéficier d'une seconde chance de remporter une ceinture de Champion d'Europe, cette fois en mi-lourd. Mais touché à l'oeil, il devait abandonner à la 9e reprise devant le Néerlandais Alex Blanchard.

Il restera toutefois le boxeur qui a battu par K.O. l'Argentin Ruiz alors no 7 mondial, et obtenu le nul contre le Finlandais Uusivirta à Berne dans un combat, là aussi, qui avait fait lever la foule. Il restera, surtout, le boxeur le plus aimé du pays avec Fritz Chervet dans le coeur des amoureux du noble art.

