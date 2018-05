Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 24 mai 2018 11:36 24. mai 2018 - 11:36

Une femme a perdu la vie jeudi matin à Vevey (VD) dans l'incendie de son appartement. Plusieurs personnes ont été hospitalisées à cause des fumées, indique la police cantonale vaudoise.

L'alerte a été donnée vers 02h00 du matin. L'incendie, qui s'est produit dans un appartement de l'avenue de la Gare, a été maîtrisé vers 03h00. Les pompiers ont découvert le corps d'une Suissesse âgée de 75 ans.

Une quarantaine d'habitants de l'immeuble ont dû être évacués. Une douzaine d'entre eux ont été conduits à l'hôpital après avoir été incommodés par les fumées, précise le communiqué.

Le logement est détruit et l'immeuble a subi des dégâts. Les habitants ne pourront pas regagner leur logis "avant plusieurs jours". Ils seront relogés d'ici par les autorités communales, l'ECA et des proches. L'origine et les causes du sinistre ne sont pas connues pour l'heure.

