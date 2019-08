Felice Gimondi est décédé d'une crise cardiaque à 76 ans. Le coureur italien avait brillé dans les années 1960 et 1970, remportant notamment les trois grands Tours.

Gimondi avait en effet gagné le Tour de France en 1965, le Giro à trois reprises (1967, 1969, 1976) et la Vuelta en 1968. Le Bergamasque était aussi à l'aise sur les courses d'un jour, comme en témoigne son titre de champion du monde (1973) et ses victoires à Paris - Roubaix (1966), Milan - San Remo (1974) et au Tour de Lombardie (1966, 1973).

Il avait aussi gagné sept étapes sur la Grande Boucle et six sur le Tour d'Italie. Gimondi, coureur élégant et fin tacticien, avait été l'un des plus sérieux rivaux d'Eddy Merckx lorsque le Belge dominait le cyclisme mondial.

Neuer Inhalt Horizontal Line