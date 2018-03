Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 5 juillet 2011 17:04 05. juillet 2011 - 17:04

Ski nordique - Le skieur de fond finlandais Mika Myllylä, champion olympique du 30 km à Nagano en 1998 qui avait reconnu s'être dopé à l'EPO, a été retrouvé mort dans des circonstances non élucidées à son domicile.

Selon la police, il était seul dans son appartement de Kokkola, dans l'ouest de la Finlande.

Parmi les plus célèbres skieurs de fond de son pays, Mika Myllylä, qui a décroché durant sa carrière un total impressionnant de 6 médailles olympiques et 9 médailles aux championnats du monde, avait 41 ans.

"Nous ne considérons pas que la mort soit liée à un crime. La cause du décès va faire l'objet d'une enquête", a indiqué la police finlandaise.

Après son titre olympique et quatre titres mondiaux sur 10, 30 et 50 km, Mika Myllylä avait été contrôlé positif lors des Mondiaux finlandais de Lahti en 2001 et suspendu deux ans, mettant fin à sa carrière au plus haut niveau malgré trois titres de champion de Finlande en 2003-2004.

Après avoir reconnu s'être dopé durant sa carrière, il avait participé en juin comme témoin à un procès pour dopage d'anciens responsables et skieurs finlandais.

