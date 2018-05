Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Né à Londres, Bernard Lewis (G) était résolument pro-Israël et proche des néo-conservateurs américains (archives).

L'historien Bernard Lewis est décédé samedi à l'âge de 101 ans, selon le Washington Post. Ses livres ont influencé des générations de spécialistes de l'islam, mais l'Américain a aussi été au coeur de vives polémiques.

Né à Londres, Bernard Lewis a longtemps enseigné à l'université de Princeton, dans le New Jersey. Et il était résolument pro-Israël et proche des néo-conservateurs américains.

"Pour certains, je suis un génie immense. Pour d'autres, je suis le diable incarné", déclarait-il dans un entretien accordé en 2012 au Chronicle of Higher Education. Il avait en particulier contesté la réalité du génocide des Arméniens par les Turcs en 1915, apportant sa caution intellectuelle à la Turquie en affirmant que la thèse du génocide était "la version arménienne" de l'histoire.

Parmi ses très nombreux ouvrages, figurent notamment "Les Arabes dans l'histoire", "L'Islam en crise", "Islam et laïcité" ou encore "Le langage politique de l'Islam".

