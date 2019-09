la cantatrice américaine Jessye Norman est décédée lundi à l'âge de 74 ans lundi à New York des suites d'une septicémie, a indiqué la porte-parole de la famille. La légendaire soprano s'est produite dans les plus grandes salles du monde.

"C'est avec une profonde tristesse et chagrin que nous annonçons la mort de la star internationale de l'opéra Jessye Norman", a indiqué la famille dans un communiqué. La cantatrice devenue icône est décédée d'une septicémie consécutive aux complications d'une blessure à la colonne vertébrale en 2015, selon le communiqué.

"Nous sommes fiers de ses réussites musicales et l'inspiration qu'elle a donnée aux publics du monde entier continuera à être une source de joie", a encore souligné la famille. "Nous sommes également fiers des causes humanitaires qu'elle a défendues, telles que la faim, les sans abris, le développement des jeunes et l'éducation artistique et culturelle".

Au Deutsche Oper à 23 ans

Née dans l'Etat américain de la Géorgie, Jessye Norman s'était fait connaître en s'installant à la fin des années 1960 en Europe, où elle s'est produite dans les plus grandes salles.

Dès l'enfance, Jessye Norman s'initie aux "spirituals" au sein de la communauté noire d'Augusta, où elle a grandi dans le sud-est des Etats-Unis, et où ses parents militaient au sein de l'organisation NAACP pour les droits des noirs. Elle décroche une bourse d'études à l'université Howard, établissement fondé à Washington pour accueillir les étudiants noirs en pleine ségrégation.

Engagée dès 1968 - elle n'a alors que 23 ans - au Deutsche Oper de Berlin, elle débute en France cinq ans plus tard, dans l'"Aïda" de Verdi.

Des invitations suivent au festival d'Aix-en-Provence ("Hippolyte et Aricie" de Rameau en 1983, "Ariane à Naxos" de Richard Strauss en 1985), à l'Opéra-Comique (1984) et au Châtelet (1983, et régulièrement depuis 2000).

Elle s'installe en Europe où avec son timbre sombre et pulpeux, elle s'impose comme l'une des sopranos dramatiques les plus reconnues, en particulier pour ses interprétations de Wagner.

