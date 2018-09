Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Le guitariste Marty Balin, co-fondateur du groupe de rock psychédélique californien Jefferson Airplane dans les années 1960, est mort, ont annoncé vendredi les médias spécialisés américains, citant ses proches. Il avait 76 ans.

Né Martyn Jerel Buchwald, Balin était un guitariste folk à la recherche d'un public à San Francisco lorsqu'il a fondé ce groupe avec Paul Kantner, un autre guitariste, décédé en 2016.

Ce groupe fut le précurseur du mouvement rock psychédélique, né sous l'influence de drogues comme le LSD. De 1969 à 1972, Jefferson Airplane fut emmené par la chanteuse Grace Slick. Parmi les titres phares de l'album "Surrealistic Pillow", grand succès du groupe, figurent "White Rabbit" et "Somebody to Love" écrits notamment par Balin.

Déjà célèbre aux Etats-Unis, le groupe californien a acquis une réputation mondiale en se produisant en 1969 au mythique festival de Woodstock, puis à celui d'Altamont organisé par les Rolling Stones.

La formation s'est séparée au début des années 1970 mais certains membres, dont Balin, Slick et Kantner, se sont retrouvés à bord du Jefferson Starship, nouvelle évolution du groupe, quelques années plus tard.

Sa famille n'a pas précisé les causes de la mort de Marty Balin, qui avait subi une opération à coeur ouvert en 2016. Affirmant avoir subi des séquelles multiples des suites de cette intervention, le musicien avait poursuivi en justice l'hôpital new-yorkais pour erreur médicale.

