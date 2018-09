Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Otis Rush, chanteur et guitariste de blues, est décédé samedi, a annoncé sa femme. Il était âgé de 83 ans.

"M. Rush, un des acteurs du Chicago blues les plus importants de tous les temps, est mort à la suite de complications liées à une attaque survenue en 2003", a-t-elle écrit sur le site de l'artiste. Son site internet le montre, guitare à la main, coiffé d'un Stetson, éternel chapeau des cow-boys américains. Otis Rush était un "guitariste virevoltant, influencé par le jazz", précise le site.

Originaire du Mississippi, il a déménagé à Chicago dans sa jeunesse. Il y est devenu un des grands noms de ce genre de blues, plus électrique et animé, au côté d'artistes comme Muddy Waters.

Plusieurs grands noms du rock, comme Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan et Led Zeppelin, ont été inspirés par sa musique. Les Britanniques de Led Zeppelin avaient ainsi repris son morceau "I Can't Quit You Baby". Le magazine de référence Rolling Stone l'avait placé à la 53e place de leur classement des 100 plus grands guitaristes de l'histoire.

