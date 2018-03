Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 16 février 2011 17:48 16. février 2011 - 17:48

Le chef espagnol Santi Santamaria, à la tête du restaurant "El Can Fabes", trois étoiles au Guide Michelin, est décédé mercredi à Singapour, a-t-on appris auprès de son restaurant. Il était souvent présenté comme le grand rival de Ferran Adria, catalan comme lui.

M. Santamaria est décédé "à la mi-journée dans son restaurant de Singapour", à l'âge de 53 ans, a déclaré à l'AFP un responsable de son établissement "El Can Fabes", situé à Sant Celoni, près de Barcelone. Celui-ci n'était pas en mesure de préciser les raisons du décès.

Connu pour ses plats créatifs aux racines locales, Santi Santamaria était un fervent défenseur de la cuisine traditionnelle face à la cuisine moderne. Pourfendeur de la cuisine moléculaire chère à Ferran Adria, il n'avait pas hésité à affirmer dans un livre que celle-ci pouvait nuire à la santé, déclenchant alors ce que les médias avaient appelé une "guerre des chefs".

Le Catalan, fils de paysans et adepte des produits du terroir, évoquait même un "divorce conceptuel et éthique" avec Ferran Adria. Il assurait avoir néanmoins "un immense respect" pour lui.

Dans un livre intitulé "La cocina al desnudo" (La Cuisine à nu), il a aussi dénoncé la "cuisine-spectacle" utilisant des ingrédients et méthodes de la cuisine industrielle, au détriment, selon lui, de la qualité et du caractère naturel des produits. "S'il s'agit d'avoir des expériences artificielles, on y arrive déjà avec des cachets et des drogues", avait-il notamment déclaré.

