Ce contenu a été publié le 11 février 2018 08:44 11. février 2018 - 08:44

Le compositeur islandais Johann Johannsson, auteur de nombreuses musiques de films, est décédé à l'âge de 48 ans, a annoncé samedi son manager. Il avait été nominé deux fois aux Oscars en 2015 et 2016 pour "Sicario" et "Une merveilleuse histoire du temps".

Le compositeur a été trouvé mort vendredi dans son appartement de Berlin. Une enquête est en cours afin de déterminer les causes de son décès, a déclaré son manager basé à Los Angeles, Tim Husom. "Je suis profondément triste. C'était un des plus talentueux musiciens et un des hommes les plus intelligents que je connaisse", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Johann Johannsson, connu pour ses musiques électroniques dépouillées, était très apprécié des réalisateurs. Il avait reçu en 2015 un Golden Globe pour "Une merveilleuse histoire du temps" de James Marsh.

Sa collaboration pour "Premier contact" de Denis Villeneuve, sorti en 2016, lui a valu des nominations aux Grammy, aux BAFTA et aux Golden Globes. Pour les besoins de ce film de science-fiction, qui raconte comment une linguiste tente de communiquer avec des extra-terrestres, il avait modifié les voix humaines pour créer des sons de l'au-delà afin de dramatiser l'histoire.

Un des derniers films auxquels Johann Johannsson a participé est "Marie Madeleine" qui doit sortir dans les salles en mars prochain.

Il considérait que beaucoup de films avaient trop de musique, ne laissant pas suffisamment de place aux silences, qui étaient tout autant indispensables, selon lui.

