Décès du photographe genevois Jean Revillard

Le photographe genevois Jean Revillard est décédé. Spécialiste des travaux documentaires, il s'est éteint brutalement à l'âge de 51 ans, a indiqué vendredi soir sur son site le syndicat de journalistes impressum.

Jean Revillard avait été à la fois galeriste et photographe de presse, notamment au Nouveau Quotidien et à L'Hebdo, avant de lancer il y a près de 20 ans l'agence Rezo.ch. Lauréat à deux reprises de prix au World Press Award et d'un Swiss Press Award, il avait notamment travaillé sur les cabanes des migrants de Calais.

En 2010, il avait été récompensé par un autre prix pour "Sarah on the bridge", les clichés d'une esclave sexuelle dans les forêts italiennes. Il avait ensuite été engagé comme photographe du Projet Solar Impulse de Bertrand Piccard.

Et sur les réseaux sociaux, plusieurs confrères du Genevois ont salué son travail. Des photos accompagnent ces hommages, dont l'une où Jean Revillard est aux côtés de l'ancien président français François Hollande.

