L'Argentine compte de nombreux fossiles issus du trias, du jurassique et du crétacé (archives).

Un animal de 25 centimètres de long semblable à Scrat, l'écureuil du film d'animation "L'Âge de glace", a été découvert en Argentine, ont annoncé des chercheurs. Baptisé "Pseudotherium argentinus", ce spécimen a vécu au trias, il y a 230 millions d'années.

Il a été découvert en 2006 à Ischigualasto, dans la province de San Juan, par le paléontologue Ricardo Martinez, a annoncé l'université de La Matanza, à Buenos Aires, sur son compte Twitter. Les travaux de Ricardo Martinez ont été publiés récemment par la revue scientifique Plos One.

"Cette nouvelle espèce a un museau très long et aplati, peu profond, et ses canines sont aussi très longues et sont situées quasiment à la pointe du museau", explique M. Martinez, qui ajoute que cela lui donne un aspect "très" semblable à celui de Scrat.

L'équipe de paléontologues pense que cet animal a dû s'alimenter d'insectes et d'animaux plus petits.

L'Argentine compte de très nombreux fossiles issus de trois périodes, le trias, le jurassique et le crétacé de l'ère mésozoïque. Ils appartiennent à des animaux différents de ceux rencontrés dans l'hémisphère nord.

