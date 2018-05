Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 18 mai 2018 17:34 18. mai 2018 - 17:34

La Commission de discipline de la SFL a décidé que le match entre Lausanne-Sport et Thoune, arrêté à la 71e sur un score de 0-2, est transformé en une défaite par forfait 0-3 contre le club vaudois.

Le forfait est complété par une amende et une suspension de secteur. Le LS ne fera pas recours.

Selon la décision de la Commission de discipline (CD), l’arbitre a interrompu le match principalement en raison des engins pyrotechniques qui ont été lancés depuis le secteur des supporters du FC Lausanne-Sport. Puis, lorsque des gens du secteur des fans du LS sont apparus avec des barres de fer, l’arbitre a arrêté la rencontre et renvoyé les deux formations aux vestiaires, ne pouvant plus assurer que la sécurité des joueurs, des arbitres et des officiels ne soit garantie. Le match n’a pas repris par la suite.Sur la base de ces faits, la Commission de discipline arrive à la conclusion que, sans aucun doute, les supporters du FC Lausanne-Sport sont principalement à blâmer, explique la SFL dans un communiqué. Le club est responsable de la conduite des personnes dont la Commission juge le comportement "dangereux et inacceptable".

Par conséquent, Lausanne-Sport est sanctionné d’une défaite par forfait (0-3). De plus, la CD inflige une amende au club vaudois à hauteur de 15'000 francs et une interdiction du secteur des supporters d’un match avec un sursis pour une année. Le FC Lausanne-Sport a d’ores et déjà annoncé qu’il ne déposerait pas un recours et donc le verdict de la défaite par forfait devient exécutoire avec effet immédiat.

Ainsi, le FC Thoune passe à la sixième place avec 42 points après l'officialisation du forfait. Le club oberlandais est également sanctionné pour les incidents. Le club oberlandais est amendé à hauteur de 8000 francs pour l’utilisation d’engins pyrotechniques et l’entrée de diverses personnes à proximité de la pelouse. La décision est définitive.

Neuer Inhalt Horizontal Line