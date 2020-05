Le Jardin botanique de Neuchâtel, fermé en raison de la pandémie de Covid-19, organise une dégustation de miels en ligne. Cette action est organisée en lien avec la Journée mondiale dédiée aux abeilles et aux pollinisateurs qui a lieu mercredi.

"Cette formule aura l’avantage de braquer les projecteurs sur un nouveau projet participatif, qui vise à recueillir les avis des dégustateurs sur des miels du monde entier. Chacun est invité à participer en ligne depuis chez lui pour partager sa dégustation de miels sur le site web de l’atlas des miels du monde HoneyAtlas.com", a indiqué la Ville de Neuchâtel lundi.

Un site internet a aussi été lancé en début d'année à l’initiative d’OdoratNEWS, en partenariat avec le Jardin botanique de Neuchâtel et la Haute Ecole d’ingénieurs de Changins. Cette initiative citoyenne s’inscrit dans la continuité de l’étude scientifique menée en 2017 par ces partenaires et réalisée par l’équipe d’analyse sensorielle de Changins sur 50 miels du monde de la collection du Jardin botanique de Neuchâtel.

Défi créatif

"Le but est de concourir à la cartographie physique et sensorielle des miels du monde", a précisé la Ville. Leur goût, leur saveur, leur texture et leur apparence seront notés. Des pots de miel sont à gagner pour les participants.

Un défi créatif a aussi été mis en place. Il s’agit de dessiner ou de photographier les descripteurs d’arômes du miel (floral, fruité, cire, épicé notamment). Les résultats seront publiés sur les réseaux sociaux. Ceux qui obtiendront le plus de réactions obtiendront aussi des pots de miel.

