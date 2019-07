Les vacanciers qui prennent la route du Sud samedi matin devront faire preuve de patience: peu après 06h30, les bouchons au Gothard atteignaient déjà 13 km.

A l'entrée nord du tunnel, entre Erstfeld et Göschenen, il faut compter deux heures et dix minutes d'attente, selon le Touring Club Suisse (TCS). A cette saison, le col du Gothard est praticable et offre une alternative bucolique. Selon le TCS, la situation pourrait encore se détériorer dans la journée, avant de se détendre vers 18h00.

