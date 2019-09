Tout est déjà dit dans les groupes I et J de la Coupe du monde après la 1re journée de la phase intermédiaire.

L'Argentine, la Pologne, la Serbie et l'Espagne ont validé leur ticket pour les quarts de finale. La Russie et l'Italie sont en revanche éliminées.

En tête de la poule I à l'issue du tour préliminaire, l'Argentine et la Pologne ont fini le travail en dominant respectivement le Venezuela (87-67) et la Russie (79-74) vendredi à Foshan. Idem pour la Serbie et l'Espagne, vainqueurs de Porto Rico (90-47) et de l'Italie (67-60) à Wuhan.

L'Italie semblait pourtant en mesure de revenir à hauteur de l'Espagne dans ce groupe. Les hommes du coach Meo Sacchetti menaient ainsi 56-52 à 4'21'' du "buzzer" après un panier à 3 points de Danilo Gallinari. Mais l'Espagne a serré sa garde dans le "money time", concluant sur un partiel de 15-4.

