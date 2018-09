Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Johann Schneider-Ammann quittera le Conseil fédéral à la fin de l'année. Le ministre de l'économie avait annoncé ce printemps que cette législature serait le dernière pour lui. Notre suivi en continu:

11h30: De la place pour un esprit libéral

Johann Schneider-Ammann n'a pas voulu donner de noms pour son successeur. Il veut laisser sa place à "un esprit courageux libéral et entrepreneurial" qui portera les valeurs du PLR. "Je ne m'immisce pas dans les candidatures", a-t-il ajouté lors de sa conférence de presse.

Le parti lui avait demandé de rester encore quelques mois, mais selon le ministre de l'économie, il est préférable "de faire de la place maintenant". Johann Schneider-Ammann a par ailleurs expliqué qu'il avait décidé d'annoncer sa démission ce mardi et non vendredi, car il voulait couper court aux "mensonges" qui se seraient diffusés durant le reste de la semaine. "Ma famille a par moments souffert" durant mon mandat au Conseil fédéral.

11h20: "Un homme avec des qualités"

La présidente du Conseil des Etats Karin Keller-Sutter a rendu hommage à Johann Schneider-Ammann. "C'est certainement le moment de vous remercier de tout coeur pour votre grand travail et votre engagement sans relâche en faveur de la population et de la Suisse", a dit la Saint-Galloise après avoir lu la lettre de démission du ministre de l'économie.

Selon elle, Johann Schneider-Ammann est connu au Parlement comme "un homme avec des qualités, des valeurs et des convictions" qu'il a toujours défendues. "Nous nous réjouissons du temps restant avec vous", a-t-elle déclaré. Ses mots ont été suivis par des applaudissements debout des sénateurs.

11h10: Un pays en forme

"La Suisse est un bon pays, un pays en forme", selon Johann Schneider-Ammann. Il est construit sur le partenariat social et les milices. Ce sont des atouts dont nous avons besoin et qu'il faut cultiver.

11h00: Le bon moment

C'est le bon moment pour remettre le flambeau, a indiqué Johann Schneider-Amman lors de sa conférence de presse. La Suisse est dans une position forte. Il n'y a pratiquement pas de chômage. Et elle se trouve devant le défi de la numérisation, dont on sous-estime encore beaucoup ce que cela implique et apporte.

10h50: "Je vais bien"

"Je vais bien","je suis éveillé": Johann Schneider-Ammann a débuté sa conférence de presse en démentant les rumeurs sur sa santé. Et le ministre de l'économie démissionnaire de préciser qu'il avait encore trois mois de travail intensifs devant lui. Mais aujourd'hui, il entend "être un grand-père actif".

09h35: Une longévité dans la moyenne

Johann Schneider-Ammann, 66 ans, quittera le Conseil fédéral après un peu plus de huit ans d'exercice. Sa longévité est dans la moyenne des autres conseillers fédéraux, son âge pas. Derniers à partir avant le Bernois, Didier Burkhalter et Eveline Widmer-Schlumpf sont aussi restés ministre durant huit ans. Micheline Calmy-Rey avait siégé un an de plus.

Contrairement à la plupart des conseillers fédéraux ces dernières années, Johann Schneider-Ammann abandonne son siège après l'âge de la retraite. Tout comme Hans-Rudolf Merz, qui avait presque 68 ans lorsqu'il est parti. Son âge est au-dessus de la moyenne. On est aussi loin des records. Adolf Deucher est mort en fonction en 1912 à l'âge de 81 ans. Quant à Ruth Metzler, elle a été évincée en 2003 quelque mois avant qu'elle ne célèbre ses 40 ans.

09h30: Campagne lancée

La course à la succession du libéral-radical est désormais ouverte. L'élection aura lieu lors de la session d'hiver, probablement le 5 décembre. La pression féminine sera forte. Karin Keller-Sutter pourrait prendre sa revanche. La Saint-Galloise, désormais conseillère aux Etats, avait été candidate en même temps que Johann Schneider-Ammann en 2010.

D'autres élues fédérales pourraient se lancer, dont la conseillère nationale schwyzoise et présidente du parti Petra Gössi ou la Bâloise Daniela Schneeberger. Comme Karin Keller-Sutter, elles ont l'avantage de venir d'une région dépourvue de ministre.

09h20: "Un petit paradis"

"Notre pays est un petit paradis", a écrit le ministre de l'économie dans sa lettre de démission lue par le président du Conseil national Dominique de Buman. De l'étranger on n'entend que de la reconnaissance. "Il nous faut être courageux et chercher le renouveau."

Aujourd'hui, presque tout le monde a un travail. Pour que cela reste comme cela, "je souhaite un maximum d'investissement dans la société". Dans sa lettre, il a également remercié ses collègues du Conseil fédéral pour leur "union dans la différence", ses collaborateurs pour leur loyauté et les Chambres fédérales.

