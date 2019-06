La 84e édition du Tour de Suisse prend forme. La prochaine boucle nationale débutera en 2020 à Frauenfeld et alentour avec deux étapes. Le "hub" d'arrivée sera établi à Andermatt (UR).

La course aura lieu du 6 au 14 juin 2020.

Le programme final s'annonce coriace comme il le fut cette année. L'antépénultième étape se terminera à Sedrun, le samedi suivra un contre-la-montre en côte de Disentis à Andermatt et la course se terminera sur un nouveau "circuit des Alpes" avec l'ascension des cols de la Furka, le Grimsel et le Susten.

Entre le deux, le Tour de Suisse fera escale à Loèche-les-Bains (arrivée en côte) et des départs auront lieu à Fiesch (VS) et Lachen (SZ). Les autres lieux d'étape ne sont pas encore connus. Les organisateurs espèrent pouvoir y inclure une étape en Suisse romande.

