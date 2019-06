Après 35 ans d'activités à Neuchâtel, l'école hôtelière IHTTI School of hotel management va quitter le chef-lieu. La Ville de Neuchâtel veut faire de "cette mauvaise nouvelle, une opportunité d'installer un hôtel 3 étoiles" à la place.

"Ce départ est dommage pour les collaborateurs, les fournisseurs et pour le rayonnement de la Ville et du canton au niveau international", a déclaré jeudi à Keystone-ATS Fabio Bongiovanni, conseiller communal, revenant sur une information de RTN. Toutefois, "c'est peut-être une opportunité de rebondir avec un hôtel trois étoiles dont la ville et le canton ont grand besoin".

Avant que l'école hôtelière s'installe à l'avenue de la Gare, l'endroit était déjà un hôtel. "Il y a déjà des chambres et une infrastructure hôtelière", a ajouté Fabio Bongiovanni.

L'IHTTI va fermer ses portes à la rentrée 2019 déjà. Les élèves qui n'ont pas terminé leur cursus pourront le poursuivre dans un autre lieu appartenant au groupe Swiss Education dans le canton de Vaud. Au total, l'école emploie une quarantaine de personnes, dont le groupe a l'intention d'en garder un maximum, selon RTN.

