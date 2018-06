Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 15 juin 2018 21:22 15. juin 2018 - 21:22

Un convoi de chantier a déraillé vendredi peu avant 17h00 dans la gare de Winterthour (ZH). Il n'y a pas de blessé, mais plus aucun train ne circulait dans la gare. La perturbation se poursuivait en soirée.

La cause de l'accident n'est pas encore connue, a indiqué à Keystone-ATS Raffael Hirt, porte-parole des CFF. En déraillant, le convoi a probablement endommagé des mâts de caténaires et arraché la ligne de contact.

Le trafic ferroviaire vers l'est a dû être complètement arrêté, selon les CFF. Cet incident majeur a fortement perturbé les déplacements des pendulaires en ce début de week-end.

Il y a eu de nombreux retards et suppressions de trains. Les trains EC étaient détournés entre Zurich et St. Margrethen et ne s'arrêtaient pas à l'aéroport de Zurich, Winterthour, Wil SG, Gossau SG et St. Gall.

Les CFF n'étaient pas en mesure de préciser quand le trafic sera rétabli. La perturbation pourrait se prolonger jusqu'à samedi matin. Des bus de remplacement ont desservi la région de Winterthour.

