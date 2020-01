Carlos Sainz a remporté vendredi, à 57 ans, son troisième rallye Dakar, le premier à se dérouler en Arabie saoudite.

Le pilote espagnol, qui courait sur Mini, avait déjà enlevé les éditions de 2010 et 2018.

Vainqueur de quatre étapes, Sainz devance de 6'21 le tenant du titre, le Qatarien Nasser al-Attiyah (Toyota), et de 9'58 le Français Stéphane Peterhansel (Mini).

C'est Ricky Brabec (Honda) qui a remporté l'épreuve en moto, au terme de la 12e étape entre Haradh et Qiddiya. Il devient ainsi le premier Américain à s'imposer dans le célèbre rallye-raid.

Brabec termine avec une avance de 16'26 sur le Chilien Pablo Quintanilla (Husqvarna). L'Australien Toby Price (KTM), tenant du titre, complète le podium.

Le Dakar, plus grand rallye-raid du monde, a changé de décor cette année en s'installant en Arabie saoudite, après l'Afrique et l'Amérique du Sud. La course doit rester dans la région pour les quatre prochaines années au moins.

Neuer Inhalt Horizontal Line