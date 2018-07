Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

7 juillet 2018

Victime d'une grave blessure à la jambe le 3 mars dernier contre Davos, Damien Brunner est rétabli. Sur le site de son nouveau club Bienne, l'attaquant raconte qu'il s'entraîne de nouveau à 100%.

Le patin bien ancré dans la glace, le genou qui tourne et un Damien Brunner qui se tord de douleur sur la glace. Voilà la dernière image que l'on gardait de celui qui jouait encore alors au Tessin sous les couleurs de Lugano. Entre temps, l'ancien attaquant des Detroit Red Wings (32 ans) a signé à Bienne afin de renforcer une formation seelandaise qui a épaté son monde la saison dernière pour échouer en demi-finales des play-off face à Lugano.

S'il reconnaît pouvoir s'entraîner à 100%, celui qui a commencé sa carrière pro à Kloten dit aussi attendre le mois d'août avant de pouvoir donner "sa pleine mesure". "Il est important de sentir et d'écouter son corps chaque matin", explique-t-il sur ehcb.ch. La nouvelle arme de l'entraîneur Antti Törmänen avoue qu'il a sans doute repris la compétition un peu trop tôt et que c'est en partie pour cette raison qu'il a dû composer avec cette blessure. "Les phases de régénération avaient été trop courtes", précise-t-il.

De fait, le transfert en direction de la Tissot Arena apparaît comme une feuille blanche à écrire: "J'envisage mon transfert à Bienne comme une opportunité de faire un pas sur le plan mental et de clore un chapitre. J'arrive dans une nouvelle équipe, je peux regarder vers l'avenir et tout recommencer à zéro."

La progression constante des Biennois a incité Brunner à considérer et accepter la proposition bernoise. Hockey spectaculaire tourné vers l'avant et présence de cadres respectés comme Jonas Hiller et Beat Forster ont fini par convaincre l'ailier aux 416 points en 492 rencontres de National League. A Bienne, on se réjouit déjà du premier power-play pour voir à l'oeuvre la maestria de l'ancien numéro 98 luganais. Rendez-vous le 21 septembre.

