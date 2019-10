Damien Métrailler devrait être le nouveau président des Forces motrices valaisannes (FMV). Le conseil d'Etat valaisan, actionnaire majoritaire, l'a proposé pour succéder à l'ex-conseiller d'Etat Jean-Michel Cina.

Damien Métrailler est président des communes concédantes et vice-président de FMV. Il possède notamment "les connaissances et le réseau nécessaire" pour mener à bien "les négociations lors des futurs droits de retour des concessions entre le canton et les communes concédantes", a indiqué l'Etat du Valais jeudi dans un communiqué.

Si l'assemblée générale du 4 juin 2020 l'élit, il succédera à Jean-Michel Cina. L'ancien conseiller d'Etat aura atteint la durée maximale d'un mandat au sein du Conseil d'administration, soit douze ans.

