Ce contenu a été publié le 12 juillet 2018 16:44 12. juillet 2018 - 16:44

L'Espagnol Dani Pedrosa (32 ans) prendra sa retraite en fin de saison. Il l'a annoncé en marge du GP d'Allemagne qui se déroulera ce week-end au Sachsenring.

En championnat du monde depuis 2001, Pedrosa a gagné 54 Grands Prix, dont 31 en MotoGP. Il a été champion du monde à trois reprises, une fois en 125 cm3 (2003) et deux fois en 250 cm3 (2004 et 2005). En MotoGP, il a été trois fois vice-champion du monde.

"C'est une décision à laquelle je pense depuis longtemps," a déclaré un Pedrosa ému, qui aurait pu continuer la saison prochaine sur une Yamaha satellite. "C'est une décision très, très difficile parce que c'est le sport que j'aime, mais malgré de bonnes occasions de continuer à courir, j'ai l'impression de ne pas vivre la course avec une telle intensité qu'avant et j'ai maintenant des priorités différentes dans ma vie", a-t-il souligné.

"J'aimerais exprimer à quel point je me sens chanceux d'avoir eu cette expérience, cette opportunité dans ma vie", a ajouté le petit catalan (1,58 m), qui a couru sur une Honda depuis ses débuts en 2001 en 125 cm3. "Je peux dire que j'ai fait beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais et je suis très, très fier de tout ce que j'ai accompli dans ce sport", a-t-il indiqué.

