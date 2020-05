Ne pas se soumettre aux règles en vigueur pendant les courses virtuelles peut avoir de fâcheuses conséquences. Suspendu par Audi, le pilote de Formule E Daniel Abt l'a appris à ses dépens.

L'Allemand a été sanctionné pour avoir laissé un pilote professionnel d'e-sport disputer à sa place la cinquième manche du "Race at Home Challenge" samedi dernier sur le circuit de l'aéroport berlinois de Tempelhof! Son "remplaçant", l'Autrichien Lorenz Hörzing, a pris la 3e place d'une épreuve gagnée par Oliver Rowland.

Ce sont ses rivaux qui ont en premier fait part de leurs soupçons, se demandant comment Daniel Abt avait pu devenir subitement si performant dans le contexte particulier des courses en ligne. Le visage du pilote du bolide no 66 n'a d'ailleurs jamais été visible durant le "livestream" de la course.

Daniel Abt (27 ans), qui a admis les faits et exprimé ses regrets, a été disqualifié et va même perdre tous les points conquis depuis le début de ce championnat virtuel. La Formule E l'a en outre condamné à une amende de 10'000 euros, un montant qu'il devra verser à une oeuvre caritative. De son côté, Lorenz Hörzing est simplement privé de "Race at Home Challenge".

