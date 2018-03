Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 7 mars 2018 10:42 07. mars 2018 - 10:42

Daniel Manzato quittera Lugano à la fin de la saison pour rejoindre Ambri-Piotta où il a signé un contrat d'une saison avec une option pour une autre.

Manzato quitte donc la Resega pour rejoindre la Valascia après six saisons passées le plus souvent dans la peau du gardien remplaçant. Le Vaudois avait déjà vécu une première expérience en Léventine où il avait disputé 25 matches au cours de la saison 2004-2005. Avant de porter le maillot luganais, ce portier formé à Fribourg Gottéron a également joué pour Bâle (2 ans) et Rapperswil-Jona (3 ans). Entre les deux, il avait vécu une expérience en Amérique du Nord de deux saisons avec des matches en AHL avec Albany.

L'attaquant canadien Matt D'Agostini a lui prolongé d'une saison son contrat avec les Léventins. Ces derniers ont également offert un contrat professionnel au jeune attaquant Dario Rohrbach (20 ans) pour deux ans. Il appartenait au rang du club ferme des Biasca Ticino Rockets.

