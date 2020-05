Le pilote de l'écurie Renault, Daniel Ricciardo estime que la première course de Formule 1 après la pause forcée due au coronavirus, sera chaotique.

Les pilotes auront besoin de quelque temps pour se retrouver en mode "course". Depuis sept mois aucun Grand Prix ne s'est disputé et les dix premières épreuves de la saison ont été reportées ou annulées. "Cela va déboucher sur une sorte de chaos, espérons que ce sera d'une manière contrôlée", a expliqué l'Australien de 30 ans au micro de la BBC Radio. "Je ne me rapporte pas seulement aux autos. Mais cela donnera sur la grille, un mélange d'émotions, d'excitation et de jalousie."

Les patrons de la Formule 1 ont planifié un début de la nouvelle saison avec une course à huis clos le 5 juillet en Autriche. En juillet, cela fera quatre mois que les pilotes de F1 se sont assis pour la dernière fois dans leurs bolides pour des tests. Certains pilotes seront certainement plus excités que d'autres, explique Ricciardo.

"Ainsi, nous allons voir des manoeuvres de dépassement hardies, certaines seront mal calculées. On va voir un peu de tout, je suis sûr", poursuit l'Australien, qui compte sept Grands Prix à son palmarès. Il pense que les pilotes les plus expérimentés auront un léger avantage. "Les rookies, les jeunes en première ou en deuxième années vont le ressentir un peu plus."

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram