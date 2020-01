Le spectacle BodyCity a été l'une des animations phares organisées à Lausanne dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ). Cette création, qui mêle danse, fresque lumineuse et sports urbains, sera montrée une dernière fois dimanche sur la place Centrale.

Le spectacle, gratuit, a été réalisé par le chorégraphe Nicolas Musin. Porté par les écoles d'art et les centres de formation de la région, il interroge le rapport des jeunes générations à la ville. Plus de 50 performeurs, âgés entre 9 et 30 ans, se produisent en mêlant danse hip-hop et classique, skate, BMX, roller, trottinette et parkour.

Des étudiants de l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL) ont conçu les images vidéo, ceux de la Haute Ecole de Musique (HEMU) ont composé la bande-son. Y participent également des danseurs de l'Ecole-Atelier Rudra Béjart et de JDS Events (hip-hop, breakdance), ainsi que des riders des associations lausannoises La Fièvre et X-Trem Move.

Un jeune skateur est la figure centrale du spectacle. Il évolue dans un décor en forme de skatepark de 300 m2 posé sur la place Centrale. Il fait découvrir au public son univers et, au gré de ses rencontres, les autres sports urbains.

La composition de la musique et des vidéos a démarré il y a un an environ. Les répétitions ont débuté en novembre dans une halle non chauffée de Beaulieu pour reproduire les conditions du plein air. Le spectacle a été programmé cinq fois durant les JOJ.

