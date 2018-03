Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Khartoum - Un employé franco-britannique de la Croix-Rouge (CICR) enlevé en octobre au Darfour a été libéré après cinq mois de captivité. Il s'agit de la plus longue prise d'otage depuis le début du conflit dans cette région, a indiqué un haut responsable de l'organisation.

Gauthier Lefèvre, 35 ans, circulait dans un convoi de deux véhicules marqués du logo de la Croix-Rouge lorsqu'il a été enlevé le 22 octobre dernier par des hommes armés dans le Darfour-Ouest, tout près de la frontière avec le Tchad. Il était au service du CICR depuis cinq ans, dont 15 mois au Darfour.

Le Français détient le triste record de la plus longue prise d'otage (147 jours) depuis le début de la vague d'enlèvements d'humanitaires au Darfour, qui a commencé en mars 2009 dans la foulée du mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) contre le président soudanais Omar el-Béchir.

La libération de Gauthier Lefèvre survient cinq jours à peine après celle d'Olivier Denis et Olivier Frappé, deux humanitaires français de l'ONG Triangle GH enlevés en novembre dans l'est de la Centrafrique, tout près de la frontière avec le Darfour.

