Dario Cologna victime de la toux

Dario Cologna a renoncé à prendre le départ de la dernière étape du Tour de Ski. Le Grison de 32 ans a sagement décidé de faire l'impasse sur la montée de l'Alpe Cermis pour des raisons de santé.

Le quadruple champion olympique a souffert d'une sévère quinte de toux irritante samedi après le 15 km classique, dont il avait pris la 24e place. Il a souvent été victime de telles attaques par le passé, mais le médecin de l'équipe de Suisse Patrik Noack a affirmé avoir été "surpris d'une si forte toux. C'était inattendu."

Cet abandon n'a cependant rien d'étonnant. Dario Cologna était à la peine sur ce Tour de Ski, pointant à la 12e place du général avec près de 4 minutes de retard sur le leader Johannes Hösflot Klaebo. Le quadruple vainqueur de l'épreuve n'avait quasiment plus aucune chance de cueillir un huitième podium. Et son organisme aurait particulièrement souffert dans la terrible montée finale de l'Alpe Cermis.

Le fondeur du Val Müstair doit maintenant récupérer afin de pouvoir se préparer dans les meilleures conditions pour les championnats du monde de Seefeld à la mi-février. "Il reste encore quelques courses cet hiver et les plus gros objectifs de la saison sont encore à venir", a-t-il souligné dimanche matin. "Il était donc logique que je ne dispute pas la dernière étape, même si c'est difficile pour moi."

Reste maintenant à savoir quand Dario Cologna, qui espérait profiter du Tour de Ski pour monter en puissance, pourra reprendre la compétition. L'asthme dont il souffre est dû à un air sec et froid qui irrite les voies respiratoires. Le Docteur Noack pensait que la situation était sous contrôle, mais l'incident de samedi doit inciter à la prudence. Il ne faisait en outre pas vraiment froid dans le Val di Fiemme...

Cette toux sèche, qui survient après des efforts intenses, engendre qui plus est d'autres problèmes. La récupération devient plus difficile pour un athlète de haut niveau qui en souffre: les muscles se tendent, et l'on manque facilement de force. Sans compter le stress qu'une telle gêne provoque, ni le fait que la législation antidopage le prive de nombreux médicaments.

