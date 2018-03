Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 10 juin 2014 16:54 10. juin 2014 - 16:54

Genève - L'Allemand Nikias Arndt (Giant) a remporté au sprint la 3e étape du Critérium du Dauphiné, au Teil (Ardèche), le Britannique Chris Froome (Sky) conservant son maillot jaune.

Arndt, 22 ans, a devancé le Belge Kris Boeckmans et le Sud-Africain Reinardt Janse van Rensburg (Giant). Le Français Yannick Martinez a pris la 4e place, son compatriote Arnaud Démare, enfermé dans le sprint, la 8e.

Trois coureurs, le Français Blel Kadri, l'Erythréen Natnael Berhane et l'Italien Cesare Benedetti, ont conduit une très longue échappée de 172 km, formée peu après le départ d'Ambert. Après la jonction, un groupe (Voigt, Grivko, Ligthart, Edet, Erviti, Gougeard, Favilli, Koren) est parti à l'avant dans les 20 derniers kilomètres, mais s'est fait reprendre aux 6 km. Une chute collective, survenue à 65 km de l'arrivée, a provoqué l'abandon du Français Jérôme Coppel et de l'Italien Giacomo Nizzolo.

Mercredi, la 4e étape mènera les coureurs de Montélimar à Gap sur 167,5 km.

Neuer Inhalt Horizontal Line