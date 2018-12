Davos affrontera Trinec

Le Team Canada et le KalPa Kuopio sont les deux équipes directement qualifiées pour les demi-finales de la Coupe Spengler. 2e de sa poule, Davos devra croiser le fer avec Trinec samedi.

Grâce à leurs succès respectifs contre Nuremberg (6-2) et le Metallurg Magnitogorsk (1-0 a.p.), Canadiens et Finlandais ont rempli la mission qui leur était confiée. A savoir gagner, pour s'offrir un jour de repos samedi. Et, surtout, s'épargner des quarts de finale susceptibles de tout renverser.

Face aux Allemands, qui nourrissaient encore l'espoir d'accrocher la 1re place du Groupe Cattini, le Team Canada s'est autorisé une petite démonstration. Si Nuremberg a égalisé à 1-1 en début de deuxième tiers, les partenaires du joueur de Genève-Servette Daniel Winnik, auteur du 2-1, ont sans peine fait la différence. La forte pression mise sur la cage adverse et les qualités intrinsèques canadiennes ont ridiculisé les Bavarois.

De quoi contraindre Davos à retourner sur la glace samedi. Il aurait fallu une courte victoire de Nuremberg pour que les Grisons terminent 1ers. Raté donc, mais pas de quoi dramatiser. L'équipe désormais entraînée par le Letton Haris Vitolins affrontera Ocelari Trinec en soirée. Bien que leaders de leur championnat domestique, les Tchèques ont perdu leurs deux premiers matchs à la Vaillant Arena. Une place en demi-finale contre Kuopio est à prendre.

L'autre quart de finale opposera Magnitogorsk à Nuremberg samedi après-midi. Le vainqueur devra se coltiner le Team Canada en demie le lendemain. La finale de la Coupe Spengler aura lieu lundi.

