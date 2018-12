Davos en demi-finales après avoir battu Trinec

Davos disputera les demi-finales de la Coupe Spengler. Les Grisons se sont imposés 3-1 contre les Tchèques de Trinec et affronteront dimanche soir les Finlandais de KalPa Kuopio.

L'autre demi-finale opposera dimanche à 15.10 le Team Canada aux Allemands d'Ice Tigers Nuremberg.

Davos retrouve des couleurs à force que le tournoi avance. Contre le leader du Championnat de République tchèque, les joueurs de l'entraîneur Harijs Vitolinsh ont livré un match complet. Ils ont réussi à prendre la mesure de leur adversaire grâce à un doublé de leur renfort suédois Linus Klasen (15e et 48e). L'attaquant de Lugano qui n'a plus les faveurs de la cote du coach Greg Ireland - 11 matches seulement en Championnat - s'est refait une santé moralement dans une compétition où la rigueur défensive n'est pas la première vertu.

Les Grisons ont également pu compter sur un très bon Ander Lindbäck dans les buts. Le Suédois qui n'était pas toujours à la fête a su se montrer l'égal de Gilles Senn, excellent contre Nuremberg deux jours plus tôt. Les Grisons ont également profité de l'étonnante passivité d'une équipe qui domine le Championnat d'Extraliga mais qui n'est pas cabable de marquer plus trois buts en trois matches.

Les Grisons restent donc en course pour remporter leur tournoi alors qu'ils ne se sont plus imposés depuis 2011. Ils devront d'abord passer l'obstacle des Finlandais de Kuopio et de leur prodige français Alexandre Texier.

