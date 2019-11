Dans un match isolé de National League, Lausanne a été battu une nouvelle fois par Davos. Les Grisons se sont imposés 4-3 tab.

On peut parler de bête noire ou plutôt de bête jaune et bleue pour Lausanne. A croire que Davos sait comment faire déjouer les Vaudois peu importe les circonstances. Cette fois, c’est aux tirs au but que les joueurs de Christian Wohlwend sont venus chercher deux points.

Battus à Davos samedi (4-3) et rossés par les Grisons plus tôt dans la saison sur leur glace (7-1), les Lausannois devaient clairement avoir un esprit de revanche sous leurs casques au moment d’embarquer sur la glace.

Mais les joueurs de Ville Peltonen sont entrés dans la partie sans une immense envie, laissant les Davosiens prendre de la vitesse sans pour autant se montrer très dangereux sur le but de Stephan. Mais ce sont pourtant les Vaudois qui ont trouvé la faille les premiers par l’intermédiaire de leur capitaine Etienne Froidevaux d’une habile déviation (15e).

Dans le tiers médian, les Davosiens ont appliqué les mêmes préceptes que depuis leur superbe début de saison et c’est presque tout naturellement qu’ils ont réussi à revenir dans la partie (26e) avant de prendre l’avantage (39e). Très actifs sur la glace, les "jaune et bleu" ont trouvé des transitions très rapides dès qu’ils étaient en possession du puck.

Ce qui frappe au sein de cette formation grisonne, c’est l’intelligence de certains de ses membres (Corvi, Lindgren) au moment de couper les lignes de passe adverses et de tuer dans l’œuf certaines actions en développement.

Menés 3-1 à la suite d’un but curieux de Marc Wieser, les Lausannois ont enfin senti l’urgence de la situation et réduit le score rapidement par Lindbohm (48e), très présent du côté des Lions. Almond a manqué une chance en or de niveler la marque à la 56e alors que le LHC pressait pour faire plier la défense de Christian Wohlwend. Heureusement pour les Lions, Joël Genazzi a trouvé la lucarne de van Pottelberghe à moins d’une minute du terme de la troisième période, envoyant tout le monde dans une prolongation intense qui ne donna rien.

Lausanne va maintenant pouvoir profiter de quelques jours de pause avant d’attaquer son huitième de finale de Champions League face à Plzen. Et les Vaudois devront impérativement retrouver de la constance s’ils veulent s’éviter certains soucis.

