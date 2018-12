De faux billets de 100 francs circulent à Sion et Conthey

De la fausse monnaie a été trouvée en Valais. La police avertit que de plus en plus de faux billets de 100 francs ont été mis en circulation dans la région de Sion et de Conthey depuis début décembre.

Ces faux billets ont été identifiés dans des centres commerciaux, des kiosques et des stations-service, indique vendredi la police cantonale. Cette dernière rappelle toutefois que "la fausse monnaie est rare en Suisse car les billets de banque sont pratiquement impossibles à falsifier".

La police cantonale précise qu'en cas de suspicion de fausse monnaie, il faut immédiatement l'avertir.

