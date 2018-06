Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 24 juin 2018 16:19 24. juin 2018 - 16:19

L'été n'a pas osé s'imposer partout en Suisse ce week-end. Alors que le thermomètre a grimpé à 27 degrés en Valais, le sol a gelé en Engadine.

Samedi matin, les températures à l'aérodrome de Samedan (GR) ont chuté à - 3,5 degrés. La température sur l'Ofenpass (GR) est elle descendue à - 2,7%, a indiqué dimanche SRF Meteo.

Après une nuit claire, il a fait ensuite très frais sur le Plateau samedi. Par exemple, à Koppigen (BE), seulement 5,5 degrés ont été mesurés. Le soleil a ensuite fait son apparition l'après-midi et le mercure est monté jusqu'à 21.

L'été en Valais et au Tessin

Les Valaisans ont eu plus de chance à Viège (VS) avec 27 degrés. Et la plupart des stations de mesure au Tessin et à Sion ont enregistré des températures de plus de 25 degrés.

Des pluies ponctuelles ont été signalées dimanche après-midi par SRF Meteo. Pendant la semaine, la bise va souffler tandis que des températures frôlant les 30 degrés sont annoncées le week-end prochain.

