De l'altruisme à défaut de goals

Aucun Suisse n'a trouvé le chemin des filets lors de l'ultime soirée de l'année en NHL. Une soirée qui ne fut toutefois pas totalement négative pour les attaquants helvètes.

"Muet" désormais depuis huit matches, Timo Meier a, ainsi, été crédité d'un assist, pour son 35e point de la saison, lors de la défaite 8-5 de San Jose à Calgary. Nico Hischier a, lui aussi, signé une passe décisive lors du succès 4-0 de New Jersey devant le Vancouver de Sven Bärtschi.

Le no 1 de la draft 2017 totalise désormais 27 points au sein d'une équipe qui s'est enfin trouvé un gardien en la personne de Mackenzie Blackwood. Le no 3 des Devils a, en effet, réussi un deuxième blanchissage de rang. Jamais un rookie n'avait réussi une telle performance dans l'histoire de la franchise.

A Washington, Kevin Fiala et Nashville se sont imposés 6-3 pour mettre un terme à une série noire de six défaites de rang. Auteur comme Roman Josi d'un assist pour son 21e point de la saison, Kevin Fiala et les Predators ont renversé la table dans le deuxième tiers avec trois bus inscrits en l'espace de 4'33'' qui leur ont permis de mener 4-3.

Enfin à Saint-Paul, Nino Niederreiter a réussi, lui aussi, un assist pour son 19e point de la saison lors de la défaite 3-2 de Minnesota devant Pittsburgh. Battus à huit reprises lors de leurs onze derniers matches, El Nino et le Wild ont patiné dans le mauvais sens en cette fin d'année.

