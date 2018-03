Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 10 mai 2013 17:51 10. mai 2013 - 17:51

La pluie a abondamment arrosé la Suisse alémanique et le Tessin en ce deuxième jour du week-end de l'Ascension. Les automobilistes sont donc descendus encore plus au sud, provoquant un bouchon de 12 kilomètres vendredi après-midi entre Lugano (TI) et Mendrisio (TI). Une amélioration est prévue dès samedi au sud des Alpes.

Devant le portail nord du tunnel du Gothard, la colonne de véhicules a atteint une longueur de deux kilomètres entre Wassen (UR) et Göschenen (UR). Jeudi, les automobilistes qui se rendaient au sud des Alpes avaient dû parfois patienter près de deux heures.

Vendredi matin, c'est en direction du nord que le trafic a été le plus dense, avec un bouchon de 10 kilomètres entre Faido et Airolo, au Tessin, en raison d'une voiture en panne dans le tunnel du Gothard.

Un temps pour le shopping

Selon Marcello Moretto, de Viasuisse, la centrale nationle d'informations sur le trafic, de nombreuses voitures se sont rendues vendredi en Allemagne. Il semblerait que les Suisses profitent de la grisaille pour faire des achats dans le pays voisin.

Et la météo était propice au shopping. Un front froid en provenance de l'ouest a atteint le nord des Alpes vendredi, occasionnant d'importantes pluie. En Suisse centrale et dans la région zurichoise, il est tombé plus de 30 litres par m2 en l'espace de 24 heures, indique à l'ats Thomas Jordi de MétéoSuisse.

Même scénario à Pentecôte

Le temps restera en revanche changeant et frais au nord, avec pas plus de 15 degrés samedi et 12 au maximum dimanche, selon MeteoNews. La limite des chutes de neige s'abaissera jusque vers 1200 ou 1300 mètres dimanche.

Le même scénario est prévu pour le week-end prolongé de Pentecôte. Après un début de semaine plus doux en raison du foehn, il fera à nouveau plus froid et humide.

Neuer Inhalt Horizontal Line