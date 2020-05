Rares seront les clubs de Super League à reprendre le chemin de l'entraînement dès le lundi 11 mai. St-Gall, Servette ou Grasshopper font figure d'exception.

Les clubs de Super League et de Challenge League se prononceront sur la suite à donner à cette saison le 29 mai. Or, il est déjà que le championnat ne reprendra pas avant le 19 juin. Et le fait que les clubs ne pourront plus prétendre au chômage partiel dès la reprise de l'entraînement change également la donne.

Le FC Thoune ainsi a décidé de repousser la date de reprise de ses entraînements au lundi 25 mai, en gardant la possibilité d'avancer ou de reporter d'une semaine la reprise de l'entraînement. Les joueurs du FC Bâle ne se retrouveront pas avant le 18 mai, ceux du FC Zurich pas avant le 28 mai.

Côté romand, le FC Sion a renoncé à organiser des séances la semaine prochaine dès qu'il a pris connaissance de la décision du SECO concernant le chômage partiel. Du côté de Neuchâtel Xamax, on n'imagine pas non plus une reprise avant l'Assemblée extraordinaire du 29 mai. A Servette, on s'entraînera en revanche à nouveau dès lundi, en suivant des mesures sanitaires strices.

