Ce contenu a été publié le 12 juin 2018 09:19 12. juin 2018 - 09:19

De violents orages ont frappé une partie de la Suisse romande lundi en fin de soirée, à Lausanne en particulier. Selon le site internet de MétéoSuisse, il est tombé 14,5 mm d'eau par heure dans la capitale vaudoise.

Contactée par l'agence de presse KEYSTONE-ATS, la police municipale de Lausanne n'était pas en mesure, tôt mardi matin, de donner un bilan précis des dégâts. Il apparaît déjà que les pompiers ont procédé à des dizaines d'interventions. Le service météorologique avait émis préalablement un bulletin d'alerte de niveau 3 pour la région lausannoise.

De nombreuses images et vidéos, diffusées sur les réseaux sociaux, montraient des rues et des places de la capitale vaudoise inondées, ainsi que des escaliers menant à des passages sous-voie à la gare ferroviaire transformés en de véritables torrents. Elles ont mis en lumière une situation à la fois rare et chaotique.

De nombreux commerces et autres locaux ont été souillés par l'eau et les gravats emportés par le courant. Les opérations de nettoyage ont débuté aussitôt.

Des lignes coupées

Plus au nord, les intempéries ont provoqué des perturbations ferroviaires, ont indiqué mardi les Chemins de fer fédéraux (CFF). La ligne entre Estavayer-le-Lac (FR) et Payerne (VD), celle entre Pensier (FR) et Courtepin (FR) et celle entre Grolley (FR) et Belfaux (FR) sont interrompues.

Des bus de remplacement circulent entre Pensier et Courtepin. La durée des perturbations n'est pas connue.

Des orages ont aussi touché l'Arc jurassien lundi en fin de soirée, en particulier sur le littoral neuchâtelois, mais dans une ampleur moindre à celle qui a affecté Lausanne. En Valais, la ligne entre Viège et Brigue était coupée mardi matin pour une durée indéterminée, coupure pas nécessairement liée aux intempéries. Les CFF évoquaient un problème à la ligne de contact.

