Dans le village d'Alpnach (OW), plusieurs arbres sont tombés sur un véhicule. Un des occupants a été grièvement blessée et a été héliportée à l'hôpital.

De violents orages ont balayé la Suisse samedi après-midi. La Suisse centrale a été particulièrement touchée, notamment à Lucerne où quatre personnes ont été blessées par des chutes d'arbres.

Tous les blessés ont été emmenés à l'hôpital par les services de secours, a précisé la police cantonale lucernoise. Ces chutes d'arbres ont eu lieu dans la forêt de Bireggwald, aux portes de la ville de Lucerne. La police, les pompiers et des ambulances se sont rendus sur place.

Dans le canton d'Obwald, plusieurs routes se sont retrouvées entravées par des chutes d'arbres. Dans le village d'Alpnach, plusieurs arbres sont tombés sur un véhicule. Ses occupants sont restés coincés dans la voiture et ont dû être désincarcérés. Une des personnes a été grièvement blessée et a été héliportée à l'hôpital.

Vents records

MétéoSuisse a relevé des vents records avec des pics à 135 kilomètres par heure (km/h) à Lucerne. C'est la troisième valeur la plus élevée depuis l'introduction des mesures uniformes en 1981. Ce chiffre n'a été dépassé que lors de la tempête Lothar le 26 décembre 1999 avec plus de 140 km/h et la tempête du 26 janvier 1995 avec près de 140 km/h.

La baisse de température a aussi été remarquable, a précisé à Keystone-ATS le météorologue de MétéoSuisse Ludwig Zgraggen. "En seulement 20 minutes, le thermomètre a chuté de huit degrés de 24 à 16 degrés", a-t-il souligné.

Le front orageux a traversé la Suisse d'ouest en est le long des Alpes. A Oron, dans le canton de Vaud, le vent a atteint des pointes à 110 km/h. Un avertissement de tempête a été lancé dans l'après-midi pour le lac de Zurich, où des centaines de milliers de personnes étaient attendues à la fête "Züri Fäscht" dans la soirée.

Trois bateaux se sont d'ailleurs retrouvés en situation de détresse sur le lac de Zurich et ont dû faire appel aux service de sauvetage de Pfäffikon, a signalé la police cantonale de Schwyz. Un voilier a chaviré à Nuolen (SZ). Les deux passagers ont pu être secourus par un autre bateau.

Neuer Inhalt Horizontal Line