La vague de chaleur qui s'abat sur la Suisse déploie mardi déjà ses premiers effets: une température record pour un mois de juin a été enregistrée au Pilate et MeteoSuisse a relevé le degré d'alerte canicule de 3 à 4 au Tessin, en Valais et dans la région de Bâle.

Les 35 degrés ont été dépassés en Valais, avec 35,8 à Sion et 34,8 à Viège, selon des chiffres de MétéoSuisse. Plus de 34 degrés ont été enregistrés à Bâle, 34,3 et à Würenlingen (AG) avec 34,1.

En Suisse romande, il a encore fait 33,8 à Delémont, suivi de Payerne (VD) avec 31,6. Genève avec 30,7 et Pully (VD) avec 29,2 sont loin de leur maxima.

À midi, le thermomètre a frôlé la barre des 30 degrés dans plusieurs endroits. C'est à Coire que le mercure a grimpé le plus haut à ce moment de la journée avec 31,3. En ville, c'est cependant en fin d'après-midi que les valeurs maximales sont généralement relevées.

Record au Pilate

La température qui a fait chuter le record au Pilate a été mesurée vers 10h00. Le mercure a atteint 21,7 degrés sur ce sommet de 2128 mètres situé à quelques encablures de Lucerne, soit 0,1 degré de plus que le précédent record. Il datait du 18 juin 2013.

A part le Valais, le Tessin et la région bâloise, à un degré de danger 4, celui des autres régions de plaine se situe à 3. L'échelle des dangers va de 1 à 4, un avis de degré 4 signifiant un "danger maximum" pour les canicules. Pour les prochains jours, des températures jusqu'à 39 degrés sont attendues.

Conséquences diverses

Les conséquences de ce début de canicule sont nombreuses. Ainsi, après Genève, Lausanne renonce à organiser son cortège en raison de la vague de chaleur. Les écoliers lausannois, âgés de 4 à 6 ans environ, ne défileront pas dans le centre-ville mercredi lors de la traditionnelle Fête du bois.

Mercredi toujours, mais à Porrentruy (JU) cette fois, la piscine, dont les travaux ne sont pourtant pas tout à fait finis, ouvrira plus vite que prévu pour permettre aux Bruntrutains de se rafraîchir. A la Chaux-de-Fonds (NE), tous les garde-bain sont envoyés en renfort à la piscine en plein air des Mélèzes dès mercredi.

Tôles surchauffées

Le TCS met en garde les automobilistes, car les températures dans les voitures garées au soleil grimpent vite et peuvent se révéler dangereuses pour leurs occupants. Des essais réalisés par le TCS montrent qu'après une heure d'exposition au soleil, la température peut atteindre jusqu'à 77 degrés au niveau du tableau de bord.

Elle est jusqu'à 20 degrés supérieure dans une voiture noire que dans un véhicule blanc. Garer sa voiture les fenêtres ouvertes n'est en revanche pas une stratégie efficace. Elle ne permet de gagner que deux degrés au bout de trente minutes.

