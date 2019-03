Louis Delétraz (21 ans) se dit ambitieux pour le championnat de formule 2, dont les deux premières courses auront lieu ce week-end à Bahreïn. Le Genevois espère jouer les premiers rôles.

Désormais intégré à l'écurie anglaise Carlin, qui a gagné le titre par équipes l'an passé et amené Lando Norris au 2e rang des pilotes, le Suisse sait qu'il aura du bon matériel à disposition. De quoi donc aborder sa troisième saison complète en F2 avec des objectifs élevés. Il veut faire bien mieux que sa 10e place finale de 2018, saison où ses meilleurs résultats avec Charouz ont été deux podiums à Monaco (2e) et au Castellet (2e).

"Nous avons bien travaillé durant les six jours de tests à Jerez et Barcelone. Nous étions régulièrement rapides et dans le top 5. L'objectif est donc clair: se battre devant dès les premières courses, et si possible lutter pour le titre", a-t-il confié à Keystone-ATS.

Six jours de tests et c'est tout

Les essais ont permis à Louis Delétraz et son équipe non seulement de rechercher la performance, mais aussi, et peut-être surtout, de suivre un programme complet de simulation de course, d'arrêts au stand et de répétition de départ. "Comme il n'y a plus de tests ensuite durant la saison, il était important de travailler sur tous ces aspects, qui peuvent faire la différence."

Outre le Genevois, Carlin alignera le Japonais Nobuharu Matsushita (25 ans), un pilote qui a derrière lui trois saisons en F2 (2015-2017) ponctuées de quatre victoires avec ART. "Nous nous complétons bien: avec son expérience, il est très fort sur les simulations de course et pour ma part je suis à l'aise dans la recherche de la performance. C'est bien pour l'équipe d'avoir ces deux caractéristiques. De plus, il est sympathique et on s'entend bien", a expliqué Delétraz.

Candidats au titre

Selon lui, ses principaux rivaux pour les honneurs cette saison devraient être le Néerlandais Nyck De Vries (ART), les pilotes DAMS Sergio Sette Camara (BRA) et Nicholas Latifi (CAN) et Mick Schumacher (Prema), "un rookie qui va vite et qui roule bien."

Le fils de Michael Schumacher sera sans nul doute l'une des attractions du championnat. Parviendra-t-il à marcher sur les traces glorieuses du septuple champion du monde de formule 1?

Un autre pilote suisse disputera le championnat, en l'occurrence le Valaisan Ralph Boschung (21 ans). Il fait partie de l'écurie italienne Trident, avec Giuliano Alesi (fils de l'ancien pilote de F1 Jean Alesi) comme coéquipier.

Boschung courra en F2 pour la troisième année consécutive. Il a fini 19e du championnat en 2017 (11 points) et 18e l'an passé (17 points). Ses meilleurs résultats ont été trois fois la 7e place.

