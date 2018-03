Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 4 novembre 2013 23:41 04. novembre 2013 - 23:41

Genève - Juan Martin Del Potro (no 4) a su faire respecter la hiérarchie pour son entrée en lice dans le Masters. L'Argentin a battu Richard Gasquet (no 8) 6-7 (4/7) 6-3 7-5 dans le premier match du groupe B.

Richard Gasquet pourrait bien payer à Londres les efforts consentis pour décrocher sa qualification. Le Neuchâtelois d'adoption, qui est en lice pour la... 7e semaine consécutive sur le circuit, remportait certes la première manche à l'issue d'un tie-break parfaitement maîtrisé. Mais il ne parvenait pas à poursuivre sur le même rythme.

Juan Martin Del Potro dominait les débats dans les deux sets suivants. Le vainqueur de l'US Open 2009 devait cependant s'y reprendre à deux fois pour conclure, concédant son service "blanc" à 5-4 alors que la cause semblait entendue. Mais il signait un ultime break dans la foulée, et ne tremblait pas au moment de porter l'estocade à 6-5.

Vainqueur de 16 des 18 matches qu'il a disputés depuis l'US Open, la "Tour de Tandil" (1m98) affrontera sans doute le vainqueur du duel entre Novak Djokovic (no 2) et Roger Federer (no 6) pour son deuxième match. On en saura alors plus sur les réelles chances de victoire finale de l'Argentin.

Neuer Inhalt Horizontal Line