Ce contenu a été publié le 12 mai 2018 19:51 12. mai 2018 - 19:51

La logique a été respectée dans l'acte I des demi-finales des play-off de LNA.

Fribourg et Genève se sont tous deux imposés à domicile, respectivement face à Union Neuchâtel (83-69) et aux Lugano Tigers (91-74). En quête d'un triplé sur la scène nationale après ses sacres en SBL Cup et en Coupe de Suisse, Olympic a souffert plus que le score ne l'indique samedi à St-Léonard. Les hommes de Petar Aleksic étaient en effet menés 37-39 à la pause par une équipe neuchâteloise à la réussite insolente (8 sur 12 à 3 points pour Union après 20' de jeu!).

Cette rencontre n'avait il est vrai pas démarré sous les meilleurs auspices pour les Fribourgeois, privés dès la 9e minute de Slobodan Miljanic (exclu après avoir écopé coup sur coup d'une faute antisportive et d'une technique). Touché à une épaule, Dusan Mladjan fut ainsi contraint de passer plus de temps que prévu sur le parquet.

C'est grâce à leurs vertus collectives et à une défense resserrée que les Fribourgeois ont pu renverser la vapeur dans le troisième quart. Babacar Touré (22 points, 10 rebonds) et ses équipiers ont fait la différence en réussissant un partiel de 18-4 en un peu plus de cinq minutes. De 42-44 à la 22e, le score passait ainsi à 60-48 à la 27e. Le vent avait définitivement tourné.

Addison brille face aux Tigers

Les Lions de Genève ont maté plus rapidement la résistance de leurs adversaires au Pommier. Lugano, qui peut désormais compter sur l'expérimenté ailier-fort italo-suisse Patrick Baldassare (21 points samedi), a résisté jusqu'à la 12e minute (26-26). Les Tigers ont alors encaissé un sec 12-0 dont ils ne se sont jamais remis.

Genève, qui comptait 10 longueurs d'avance à la mi-temps (51-41), a enfoncé le clou dès l'entame du troisième quart. La marge des Lions, dont le meilleur joueur fut Marquis Addison (22 points, 9 rebonds, 5 assists, 4 interceptions), était ainsi de 20 unités à la 27e minute déjà (65-45).

